32. Finał WOŚP. Zobacz zdjęcia! Tak gwiazdy wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Miss Polonia 2023 Ewa Jakubiec, Anna Lewandowska

32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

„Tu wszystko gra OK!” - to motto odbywającego się dziś [28.01.2024] 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku Fundacja pochyliła się nad tematem kondycji płuc Polaków po pandemii. Za zabrane środku planowany jest zakup m.in. urządzeń do diagnostyki obrazowej (m.in. rezonanse magnetyczne i aparaty ultrasonograficzne), diagnostyki czynnościowej (m.in. polisomnografy i przenośne spirometry), diagnostyki endoskopowej (m.in. systemy do badań bronchoskopowych w nawigacji wewnątrzoskrzelowej i bronchoskopy), rehabilitacji (sprzęt do rehabilitacji pulmonologicznej wykorzystywanej w terapii chorych po przeszczepieniu płuc) i torakochirgurgii (m.in. systemy elektrokoagulacji i kriosondy).