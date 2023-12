Agata Rusak z 5. edycji „Rolnik szuka żony” była typową szarą myszką. Dziś nie przypomina dawnej siebie!

Agata z 5. edycji „Rolnik szuka żony” nie przypomina dawnej siebie!

Fanom programu „Rolnik szuka żony” z pewnością nie trzeba przedstawiać Agaty Rusak . Niepozorna brunetka wzięła udział w 5. edycji show, starając się zdobyć względy rolnika Łukasza Sędrowskiego. Choć udało im się zakończyć program jako para, to niestety ich związek nie przetrwał próby czasu i obecnie Agata cieszy się statusem singielki.

Choć od zakończenia emisji 5. edycji „Rolnika” minęło już sporo czasu, to Agata nadal cieszy się sporym zainteresowaniem w sieci. Na swoim koncie na Instagramie chętnie chwali się tym, jak obecnie wygląda jej życie, a także efektami metamorfoz, jakie do tej pory przeszła. Okazuje się, że ostatnio Agata zdecydowała się na chyba najbardziej spektakularną zmianę wyglądu, jaka miała do tej pory miejsce.