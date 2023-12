Andrzej Gołota ma piękną córkę! Wyrosła na kopię swojej mamy!

Andrzej Gołota to legenda

Andrzej Gołota to postać, której przedstawiać nie trzeba. Chociaż pięściarz jest od lat na sportowej emeryturze, to wciąż jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych Polaków na świecie! Szczególnie jest pamiętany w Stanach Zjednoczonych, gdzie na co dzień mieszka razem ze swoją rodziną. Nic dziwnego, to właśnie w USA jego profesjonalna kariera nabrała tempa i to właśnie tam stoczył najcięższe i najgłośniejsze walki, które fani boksu z sentymentem wspominają do dzisiaj.

Chociaż sportowa kariera Andrzeja Gołoty jest znana bardzo dobrze, to życie osobiste polskiego pięściarza dla wielu fanów jest kompletnie nieznane. Co prawda wiadomo, że od lat Andrzej Gołota jest w szczęśliwym małżeństwie z Mariolą Gołotą, z którą wystąpił w programie „Agent - Gwiazdy 4”, jednak jednocześnie rodzina Gołotów nie zabiega o rozgłos.