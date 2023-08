Aneta i Robert Żuchowscy - zobacz, co nowego wrzucili na Instagram

Udało Wam się przedłużyć weekend majowy?!☺️ Nam na szczęście tak i dzięki temu mogliśmy spędzić jeszcze kilka dni w Krakowie!🙃 w kilka dni zobaczyliśmy naprawdę niemało, a to dzięki @anitaczylija oraz @adrian_szz którzy byli tak mili i mieli chęci nam go pokazać, mimo, że był to środek tygodnia i nie wszyscy mieli wolne🤷‍♀️ dzięki kochani za wszystko jeszcze raz🫶 a za zapieksy z kazimierza to już w ogóle😄🥖!

#kraków #wyprawy #weekendmajowy #podróże #podróżemałeiduże #podróżezdzieckiem #travel #travelblogger #travelling #ekipa #ślubodpierwszegowejrzenia #friends #happiness #positivevibesonly💯