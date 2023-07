Anna Dymna przez wiele lat nie mówiła, że ma syna. Dlaczego? Zobacz, jak wygląda Michał Szota, jedyne dziecko aktorki

Anna Dymna przez wiele lat nie mówiła, że ma syna

Anna Dymna jest jedną z najbardziej lubianych i cenionych polskich aktorek. Filmowych i serialowych wcieleń Dymnej nie sposób zliczyć: "Janosik", "Sami swoi", "Nie ma mocnych", "Kochaj albo rzuć", "Trędowata", oraz te nowsze jak: "Odwróceni", "Blondynka" czy "Nieobecni" - to tylko niektóre produkcje z jej udziałem. Niestety sukcesy na polu zawodowym nie szły w parze z udanym życiem prywatnym. Aktorka była trzykrotnie zamężna, a w jej życiu nie brakowało bólu i cierpienia.

Jest jednak ktoś, kto wspiera ją i napawa dumą. To syn Michał Szota. -W wieku 34 lat urodziłam sobie przyjaciela na całe życie. Mam dobrego syna. Ja go lubię. I on mnie chyba też - tak aktorka mówiła o swoim synu w "Dzień dobry TVN".