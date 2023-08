Anna Mucha - Instagram. Jakie nowe zdjęcia aktorki możemy zobaczyć?

[post powstał we współpracy reklamowej z @lancomeofficial ]

Lancôme chyba nie trzeba nikomu przedstawiać!? Ta ceniona francuska marka wypuściła niedawno nowość: Krem RÉNERGIE H.P.N. 300 Peptide Cream. Dzięki niemu zrozumiałam co znaczy „aktywny krem do twarzy”, bo już po pierwszym użyciu czujesz jak "pracuje” na Twojej buzi.

Podobno naukowcy Lancôme pracowali nad jego doskonałą formułą wiele lat, więc można śmiało powiedzieć, że o ile sami w tym czasie dorobili się zmarszczek to na pewno wiedzą jak z nimi walczyć 😉

Formuła wypełniona jest jest hialuronem, niacynamidem 🤔 i aż 300 peptydami (stąd nazwa kremu!) i cokolwiek to jest i cokolwiek to znaczy to najważniejsze jest, że działa! Poprawia kondycję skóry, odbudowuje kolagen i wyrównuje koloryt. A do tego pięknie pachnie, i jest w eko - wymiennym opakowaniu!

