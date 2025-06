„Chłopaki do wzięcia”. Nowy uczestnik uwielbia półsurowe mięso z kaloryfera. Robert szybko znajdzie nową miłość?

Choć póki co udział Roberta w „Chłopakach do wzięcia” ograniczył się tylko do jednej sceny, to z pewnością zostanie ona na długo w pamięci wszystkich oglądających jego debiut w programie. Wszystko za sprawą jego wyjątkowej techniki pieczenia mięsa. Okazuje się, że Mana jest wielkim amatorem przyrządzania mięsa na półsurowo przy pomocy kaloryfera.