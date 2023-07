Co nowego na Instagramie Doroty Szelągowskiej? Sprawdzamy jej profil

To są zdjęcia przedstawiające szczęście na wakacjach. Pierwsze zrobiłam sama, drugie i trzecie moja córka lat 5, czwarte moja kuzynka @maniagmania lat nie powiem ile. Niezależnie od autora widać, że jest całkiem ekstra. Wrzucam, bo mój feed wieje pustką, a telefon zostawiony w kącie pokrył się pajęczyną. Jestem beznadziejną influencerką, co jest odwrotnie proporcjonalne do endorfin w mojej głowie. Ściskam Was najmocniej. ❤️