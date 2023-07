Co nowego na Instagramie Marceliny Zawadzkiej? Zobacz nowe zdjęcia

Dziś przychodzę do Was w temacie naszego zdrowia, i to takim, który sporo z nas ignoruje lub o nim zapomina🤷‍♀️ to niedobory żelaza i wynikająca z nich niedokrwistość.

Żelazo to bardzo ważny dla naszego organizmu pierwiastek! Musimy regularnie kontrolować jego poziom, a w przypadku niedoborów sięgać po sprawdzone leki, które zawierają żelazo hemowe (inaczej: dwuwartościowe)🙌🏼 najlepiej przyswajalne przez nasz organizm. Oprócz tego, warto zwrócić uwagę, aby lek był produktem o długotrwałym uwalnianiu i zawierał witaminę C, która zakwasza środowisko i poprawia wchłanianie tego pierwiastka!

Moi drodzy🩷 Badajmy się, dbajmy o siebie i w przypadku nieprawidłowości sięgajmy po leki pod nadzorem lekarza.

Więcej informacji znajdziecie na przykład tutaj: www.leczymyniedokrwistosc.pl

