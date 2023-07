Co nowego słychać u Dody? Sprawdź najnowsze zdjęcia, które udostępniła na swoim Instagramie

Proszę nie wyśmiewać ,nie oceniać ani krytykować -Lasery kosztują😁 dużo cenniejszy jest FAKT,że co najmniej co dziesiąty mój fan ma jakąś pamiątkę na ciele związaną ze mną 🥹czy to cytat z piosenki ,czy to mój wizerunek ,czy Logo plyty ,czy datę super koncertu albo Co mnie najbardziej stresuje mój podpis wykonane na czyimś ciele który następnie identycznej formie zostaję wytatuowany🥵💁🏼‍♀️ No słucham ?kto ma lepszych ode mnie bitches ?