Co nowego u Adama Zdrójkowskiego? Sprawdź najnowsze zdjęcia, którymi dzieli się na swoim Instagramie

I tak… to był ostatni odcinek z naszym udziałem 🙂Były chwile radości chwile smutku i towarzyszyły nam emocje z którymi na codzień się nie mierzymy.

Ta przygoda nauczyła mnie wielu ważnych rzeczy… za co jestem bardzo wdzięczny.

Były kłótnie i uśmiechy, każdego dnia uczyliśmy się „siebie” i docieraliśmy. Spotykaliśmy setki serdecznych ludzi którzy pomagali nam na każdym etapie… nigdy tego nie zapomnimy! Dzięki tej przygodzie mogłem tylko utwierdzić się w tym że mój tata to totalny KOT nie do zajechania z olbrzymią wiedzą i umiejętnościami.Dzięki tata… naprawdę .. bez Ciebie ta przygoda napewno nie byłaby taka sama i tak skłaniająca do refleksji🤍. Fajnie ze mogłem na nowo poznać mojego Padre .. to dla mnie ważne. Dziękuje również całej produkcji programu,

wspaniałym uczestnikom- jesteście naprawdę pięknymi i dobrymi istotami ❤️Dziękuje ze mogłem z wami dzielić tą wariacką wycieczkę 😄✌🏻 Darii za ogromne wsparcie! Naszej niezastąpionej ekipie realizacyjnej Kamil, Ewcia i Ania. I każdemu składającemu się na sukces tego formatu. Oczywiście WAM! Za setki wiadomości,komentarzy, dyskusji… tych wspierających i tych bardziej krytycznych. I dlatego właśnie zapamiętam to do końca życia. Było przednio! Trzymam kciuki za pozostałe pary!

Dziękuje❤️

HH8!