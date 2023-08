Co nowego u Małgorzaty Kożuchowskiej? Najnowsze zdjęcia na Instagramie aktorki

Sezon teatralny kończy się tak jak rok szkolny. W czerwcu. Przychodzą wyczekane wakacje i pierwsze wolne dni, w których na początku trudno się odnaleźć po tylu wypełnionych pracą intensywnych miesiącach. Próbuję odpoczywać. Wiem, że to ważne. Przestawić głowę i ciało na inne tory, wolniejszy rytm. Uspokoić serce i emocje, którymi wypełniałam każde przedstawienie. Zwolnić i usłyszeć siebie. Czego mi trzeba, czego mi brakuje, za czym tęsknię. Pozwolić sobie na ciszę. Żeby móc dawać trzeba też nauczyć się brać. To trudne. To był piękny sezon! Dziękuję!

