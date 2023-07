Co nowego u Małgorzaty Sochy? Sprawdzamy Instagram aktorki

Kochani! W końcu oficjalnie mogę Wam powiedzieć! 📣Ruszyły zdjęcia do nowego filmu, w którym wcielam się w rolę Baśki🩷A wszystkie Basie, które znam to super dziewczyny!!! @kurdejszatan, moja boska Baśka Kuc, Basia Porycki no i oczywiście moja Basiunia - córunia💞

No kto się ze mną nie zgodzi?😜Jakie są „Wasze” Basie?

Ściskam Was dziewczyny!

#newproject #movie #moviescenes #behindthescenes #backstage #ontheset #actresshot #nowyfilm @polsatofficial