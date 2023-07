Co słychać u Ani Lewandowskiej? Czy ma nowe zdjęcia na Instagramie?

Rozpoczynamy tygodniowe wyzwanie Cellulit Stop 🍊

Czekają na Was codzienne porady, tipy i shoty treningowe. Skupimy się na redukcji „pomarańczowej skórki” i zaczniemy od niezbędnej teorii: przyczyny powstawania, profilaktyka oraz sposób radzenia sobie z cellulitem, a także odpowiednia pielęgnacja skóry, i dieta 🥑

💪 Dzisiaj swoją premierę ma również najnowszy program treningowy w mojej aplikacji @diet_training_by_ann - Cellulit Stop w dwóch wersjach: Easy i Medium.

🔥 W programie wykorzystałam dwa rodzaje treningów: trening HIIT o zmiennej intensywności oraz trening wzmacniający z własnym ciężarem ciała. Takie połączenie pozwoli na redukcję tkanki tłuszczowej, bez utraty masy mięśniowej.

🍅 Oczywiście taki cel zostanie osiągnięty w połączeniu z odpowiednim sposobem odżywiania - zbilansowaną dietą, w której nie brakuje składników mineralnych, witamin antyoksydacyjnych, pochodzących z warzyw i owoców, a także zdrowych tłuszczów i pełnoziarnistych produktów.

👉 Treningi HIIT to skuteczny środek na spalanie kalorii. Trening oporowy, pozwala kształtować tkankę mięśniową i ciało. W programie skupiliśmy się na dolnych partiach ciała, na których to cellulit występuje.

Widzimy się na macie! Kto podejmuje wyzwanie? 💪

We are starting Cellulite Stop challenge 🍊

Daily tips, hints and workout shots await you. We will focus on reducing "orange peel" and start with the necessary theory: causes of formation, prevention and how to deal with cellulite, as well as proper skin care, and diet 🥑

💪 Also premiering today is the newest workout program in my @diet_training_by_ann app - Cellulite Stop in two versions: Easy and Medium.

🔥 In the program, I used two types of workouts: variable intensity HIIT training and body weight strengthening training. This combination will allow you to reduce body fat without losing muscle mass.

🍅 Of course, such a goal will be achieved in combination with the right diet - a balanced diet that does not lack minerals, antioxidant vitamins from fruits and vegetables, as well as healthy fats and whole grains.

Let's see you on the mat! Who is taking the challenge? 💪

