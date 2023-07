Co słychać u Macieja Dowbora? Zobacz nowe zdjęcia na Instagramie

Dziś Dzień Ojca - to bardzo ważny dla mnie dzień! Kocham moje córki i jestem dumny, że mogę być ich Tatą!❤️❤️

Laurka na Dzień Ojca to wzruszający i cudowny prezent! Ale dziś chciałbym zachęcić wszystkich Rodziców do tego, abyśmy dla swoich dzieci dbali o siebie, bo to one są dla nas największym prezentem! Kiedy ostatnio robiliście sobie badania profilaktyczne???Niedawno ruszyła kampania edukacyjna Obniżamy Kwas Moczowy, której celem jest zwiększenie świadomości w zakresie zagrożeń zdrowotnych, wynikających z wysokiego stężenia kwasu moczowego we krwi, co powoduje hiperurykemię, na którą cierpi około 5 mln Polaków. To schorzenie, które nie boli i może nie dawać żadnych objawów, a rozwija się niezwykle szybko i nieleczone może być przyczyną wielu chorób, prowadzić do udaru czy zawału. Dlatego tak ważne jest, żeby raz w roku poddać się badaniom. Wczesne wykrycie hiperurykemii pozwala szybko wdrożyć odpowiednie leczenie i zapobiec wystąpieniu groźnych chorób sercowo-naczyniowych. Leczenie polega na dobraniu właściwych leków farmakologicznych, wdrożeniu odpowiedniej diety i stylu życia. Ale lepiej zapobiegać niż leczyć!

Ja z okazji dzisiejszego Święta postanowiłem odwdzięczyć się moim córkom i wybrać na badania, do czego i Was zachęcam! Dbajmy o siebie również dla swoich dzieci!💪 a jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o hiperurykemii, zajrzyjcie tutaj: https://www.facebook.com/obnizamykwasmoczowy

