„Czterej pancerni i pies” wracają! Najpopularniejszy polski serial pokaże teraz Kino Polska!

Reżyserem serialu był Konrad Nałęcki, a twórcą scenariusza Janusz Przymanowski. Trudno też znaleźć w Polsce osobę, która nie zna czołówki serialu - piosenki „Deszcze niespokojne” (prawdziwy jej tytuł to „Ballada o pancernych”). Jej poruszające wykonanie zawdzięczamy Edmundowi Fettingowi, a słowa napisała niezastąpiona Agnieszka Osiecka. Do dziś nieśmiertelne pozostają także cytaty z serialu m.in. „Pyrkosz, pyrkosz i nie jedziesz”, wypowiedziane przez serialowego Gustlika do Wichury, granego przez Witolda Pyrkosza.