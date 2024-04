Daria Syta rozkochała w sobie nie tylko widzów, ale i gwiazdę siatkówki! Kim jest ukochany pięknej tancerki z „Tańca z gwiazdami”?

Daria Syta objawieniem „Tańca z gwiazdami”

Dla 25-letniej tancerki jest to debiutancka edycja tanecznego show Polsatu, jednak ani trochę po niej tego nie widać. Daria Syta i tańczący z nią w parze aktor Maciej Musiał idą jak burza i na ten moment są jednymi z cichych faworytów do ostatecznego zwycięstwa w show i zgarnięciu kryształowej kuli.

14. edycja „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” rozkręciła się już na dobre. Widzowie są zachwyceni zmianami, nowym jury, składem gwiazd oraz nowymi tancerzami, którzy cieszą się niemniejszą popularnością, niż partnerujące im gwiazdy. Jedną z tancerek, która skradła serca widzów obecnego „Tańca z gwiazdami” jest Daria Syta . Daria jest mistrzynią Polski w kategorii U21 Latin oraz wicemistrzynią Polski w kategorii Dorośli Latin, a także może pochwalić się najwyższą międzynarodową klasą taneczną S. Jest dyplomowaną instruktorką sportu i prowadzi zajęcia ucząc dzieci podstaw akrobatyki.

Daria Syta rozkochała w sobie znanego siatkarza

Niestety dla tych, którzy zakochali się we wdziękach pięknej tancerki nie mamy najlepszych wiadomości. Daria Syta od pewnego czasu tworzy romantyczną relację ze znanym siatkarzem Igorem Grobelnym. Długość stażu ich związku nie jest do końca znana. Można jednak nieśmiało przypuszczać, że jest to względnie świeża sprawa, gdyż para zaczęła się chwalić pierwszymi wspólnymi zdjęciami w sieci raptem dwa miesiące temu.