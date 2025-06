„Debiuty” rozpoczną 62. KFPP w Opolu. Sprawdźcie, kto wystąpi na legendarnym koncercie!

Lada chwilaa rozpocznie się 62. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Tak jak w poprzednich latach, tak i tym razem kultową muzyczną imprezę otworzy legendarny koncert „Debiuty”, w którym zaprezentują się najbardziej obiecujący artyści. Dla młodych muzyków to pierwszy poważny krok na drodze do spełnienia marzeń o wielkiej karierze, a dla widzów szansa, by być świadkami narodzin przyszłych gwiazd polskiej sceny muzycznej.