Demet Özdemir dzieli się nowymi zdjęciami na Instagramie. Sprawdzamy, co słychać u aktorki

Demet Özdemir urodziła się 26 lutego 1992 roku. 30-letnia aktorka robi zawrotną karierę. Od najmłodszych lat jej pasją był taniec. Przyszła aktorka występowała u boku tureckiej wokalistki Bengü, a następnie dołączyła do grupy tanecznej Efes Kızları. Demet wystąpiła w teledysku Mustafy Sandala "Ateş Et ve Unut" - to otworzyło jej drzwi do kariery aktorskiej.

Demet Özdemir ma na swoim koncie kilkanaście ról filmowych i telewizyjnych. Oto najważniejsze produkcje z jej udziałem:

"Imperium miłości"

"No: 309"

"Wymarzona miłość"

"Miłość i przeznaczenie"

"Miłosne taktyki"

Demet Özdemir niedawno wyszła za mąż. W sierpniu 2022. roku turecka piękność poślubiła swojego ukochanego Oğuzhana Koça.

Demet Özdemir na swoim Instagramie pokazuje kadry ze swojego życia prywatnego oraz pracy.