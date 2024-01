Dla swojej wnuczki Franciszek Pieczka zagrał po raz ostatni. Kim jest Alicja Pieczka? Zobacz zdjęcia

Ceniony aktor był aktywny zawodowo aż do końca swoich dni, które spędzał przede wszystkim otoczony rodziną i ukochanymi wnukami. Mieszkał z synem i jego rodziną w Falenicy pod Warszawą, gdzie miał „swoje pokoje”, pod wspaniałą opieką synowej, którą uwielbiał. Mógł też liczyć na wnuki i prawnuki. - Jestem wdzięczny Bogu, że są, bo nie pozwalają mi skapcanieć na stare lata. Zmuszają dziadka do tego, żeby był aktywny. One też zawsze mogą na mnie liczyć. Dzięki temu czuję się potrzebny - cytował słowa Pieczki serwis Lelum. Nie były to puste słowa. - Codziennie rano robił nam herbatę i dawał jakieś słodycze. Zostanie mi wiele pięknych wspomnień - przyznała w rozmowie z Onet.pl Alicja Pieczka, jego wnuczka, która w szczególności o to dbała. Jego śmierć mocno odbiła się na rodzinie. - Dziadek był bardzo ważny dla nas. Przecież mieszkałam z nim od urodzenia, więc teraz jest bardzo dziwnie w domu bez niego. Pusto. Nie ma dziadka, który nas budzi do szkoły i na uczelnię - wspominała.