Dorota Gawryluk po kilkunastu latach pokazała męża! Tak zakochani świętowali 31. rocznicę ślubu!

Jak wygląda związek Doroty i Jerzego Gawryluków? Choć dziennikarka znana jest z tego, że chroni swoją prywatność, to w jednym z wywiadów uchyliła rąbek tajemnicy na temat jej małżeństwa.

Mąż jest silny, inaczej na pewno bym go zadręczyła. Z nas dwojga to ja jestem w centrum uwagi. Ale nie wszystko złoto, co się świeci. W naszym związku to on jest złotem - wyznała Dorota Gawryluk swego czasu w „Gali”.