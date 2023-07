Dorota Szelągowska udostępniła nowe zdjęcie na Instagramie. Sprawdź, co u niej słychać

To jest współpraca z @mbankpl - czyli reklama, ale ja się pod tym podpisuję wszystkimi kończynami. Bo wiecie jak ja się kiedyś bałam starości? Tak, w wieku 20 lat byłam przekonana, że starość zaczyna się po czterdziestce… hehe I teraz jak sobie tak żyję w epicentrum kryzysu wieku średniego, który powinien nazywać się apogeum, a nie kryzysem, to dziką przyjemność sprawia mi planowanie czasu, który nastąpi jak już przestanę pracować. To się nazywa emerytura, choć boimy się tego słowa. Jest abstrakcyjne i negatywnie nacechowane. Bez sensu. Bo wtedy nareszcie wiesz czego chcesz, nic nie musisz, mało cię obchodzi co inni powiedzą. I nareszcie masz czas, na wszystko co odkładałeś na później. Kiedyś byłam na 70-tych urodzinach wujka, toast, który wniósł sam za siebie i zgromadzonych brzmiał „żeby nam się chciało chcieć”. Wtedy tego nie rozumiałam. Dziś wiem, że od tego się zaczyna, ale niestety to nie wszystko. Jestem mega poruszona kampanią @mbankpl (film „Szczęśliwi z wiekiem” jest na ich YouTubie) która dotyczy tej naszej starości. Jest naprawdę mądra i wzruszająca. Ale też porusza temat, którego boimy się najbardziej. Na co nas będzie stać. Bo im wcześniej uświadomimy sobie, że emerytura może być czymś na co się czeka, momentem kiedy spełniamy marzenia, celem - tym lepiej. I tak samo wcześnie musimy pomyśleć o tym, żeby zacząć się do niej przygotowywać (można zacząć od strony mBank.pl/emerytura). Nic więcej. Gadajmy o tym, o dojrzewaniu, starzeniu się - w końcu to dotyczy każdego z nas. I im wcześniej zrozumiemy, że człowiek siedzący w środku starzejącego się ciała, nadal jest tym samym, który miał 20, 30 czy 40 lat, ma te same marzenia, głupie żarty i apetyt na życie tym lepiej.

Czy chciałabym być młodsza? Jeśli miałabym cofnąć się dziesięć lat ALE z wiedzą, którą mam dziś, to jak najbardziej. Bez niej - nie ma mowy. Dojrzewanie, starzenie - nie ma w tym nic złego, wolę siebie dziś niż tę sprzed dziesięciu lat. Więcej mogę. Na więcej sobie pozwalam. Śmigam po świecie, nie zastanawiam się co ludzie powiedzą. I tak właśnie mam się zamiar starzeć.

A wy, jakie macie plany na starość? Tylko szczerze… #szczęśliwizwiekiem #wartoplanować