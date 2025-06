„Dziedzictwo” odcinek 600. Yagmur się doigrała! Duygu już jej nie popuści! Yaman ostro rozprawia się z Idrisem [STRESZCZENIE ODCINKA]

Nana dochodzi do siebie po ostatnich wydarzeniach. Z jednej strony jest pod wrażeniem miłości, jaką darzyła Yamana Seher i wdzięczna za to, że uratował jej życie, z drugiej - wciąż nie ma pewności, czy to właśnie Yaman zabił Aziza. Tymczasem Idris świętuje, przekonany, że Kyrymly nie żyje. Jest zdumiony, gdy widzi go przed budynkiem, w którym ma odbyć się przetarg. Yaman ostro rozprawia się z Idrisem. Jest przekonany, że to on stoi za podpaleniami magazynu i porwaniem Yusufa. Dwuznaczne słowa Yamana sprawiają, że Nana skłania się ku temu, że to jednak Yaman jest mordercą jej brata.