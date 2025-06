„Dziedzictwo” odcinek 601. Wszystkie kłamstwa Yagmur wychodzą na jaw! Yaman potwierdza okrutną prawdę o sobie! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Yagmur udaje próbę samobójczą, co wywołuje u Duygu poczucie winy. Policjantka chce pomóc dziewczynie i zapewnia Alego, że wszystko, co mówiła o jego partnerce, było kłamstwem. Z kolei Czarna słyszy, jak Yamgur szydzi sobie z naiwności Duygu w rozmowie z Cigdą. Policjantce udaje się to nagrać i przekazać koleżance. Duygu odtwarza nagranie Alemu, kiedy jest przy nim Yagmur.