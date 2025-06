„Dziedzictwo” odcinek 602. Yagmur opętana żądzą zemsty! Yaman wyznaje Nanie prawdę o śmierci Aziza [STRESZCZENIE ODCINKA]

Nana chce nagrać, jak Yaman przyznaje się do morderstwa jej brata. Jest zaskoczona, gdy wyznaje przed nią, że tego nie zrobił, lecz bardzo tego żałuje. Gdyby była ponownie taka możliwość to tym razem, by się nie zawahał. Szczere wyznanie utwierdza Nanę w przekonaniu, że to nie Yaman jest mordercą. To jednak wciąż za mało, aby stał się całkowicie niewinny w jej oczach. Nadal nie rozumie, dlaczego Kirimili obwinia Aziza o śmierć Seher. Podejrzewa, że ktoś nastawił mężczyzn przeciwko sobie.