„Emanet” odcinek 251. Yaman znajduje lek, którym Belgin podawała Seher. İkbal zrzuca podejrzenia na własną siostrę! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Ibrahim jest pod wrażeniem pomocy i zaradności Czarnej. İkbal robi wszystko, żeby Seher straciła władzę w nogach. Próbuje dodać trujący lek do posiłku dziewczyny. Ostatecznie jednak jej plan nie wypala. Zaniepokojony zachowaniem Belgin Yaman każe Nedimowi prześwietlić fizjoterapeutkę. Nedim ustala, że kobieta otrzymała przelew na wysoką kwotę i mówi o tym Yamanowi. İkbal podsłuchuje ich rozmowę. Belgin w popłochu opuszcza rezydencję. Yaman znajduje jednak lek, który podawała Seher. Od lekarza dowiaduje się, że to zastrzyki pogarszały stan jego żony. İkbal jak zawsze odgrywa rolę troskliwej bratowej. Pod wpływem jej słów, Yaman podejrzewa, że to Zuhal za wszystkim stoi.