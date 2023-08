„Emanet” odcinek 96. Ozan umieszcza kamerę w pokoju Seher. Zuhal znajduje jego rozmowę z psychiatrą! [STRESZCZENIE ODCINKA] Magdalena Bohdanowicz

Przed nami 96. odcinek tureckiego serialu „Dziedzictwo”. Ozan obserwuje Seher przez kamerę, którą potajemnie umieścił w jej pokoju, co zakrawa na obsesję. Zuhal znajduje w jego telefonie rozmowę z psychiatrą, której treść mrozi krew w żyłach! Tymczasem Yaman przypiera Ozana do muru, za co Seher przeprasza nauczyciela... Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 96. odcinku serialu „Emanet”.