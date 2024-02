„Emanet”. Tak skończy İkbal, którą gra Gülay Özdem! Co się wydarzy? Wyjaśniamy wątek tureckigo serialu Redakcja Telemagazyn

Turecki serial „Emanet” to niezły rollercoaster serwujący widzom szereg dramatycznych zwrotów akcji. Postać İkbal w którą wciela się Gülay Özdem to jeden z motorów napędowych fabuły. Jej knucie z siostrą doprowadziło Zuhal (Hilal Yıldız) do aresztu! Jak skończy zatem sama İkbal? Wyjaśniamy!