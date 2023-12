Ewelina Ruckgaber ma ciało jak marzenie! Gwiazda „Gliniarzy” uwielbia eksponować swoje wdzięki!

Ewelina Ruckgaber ma ciało jak marzenie!

ZOBACZ ZDJĘCIA

Ewelina Ruckgaber to postać, którą z pewnością kojarzy większość telewidzów oraz wszyscy ci, którzy interesują się światem polskiego show-biznesu. Piękna aktorka cieszy się dziś niesłychaną popularnością. Wszystko za sprawą roli Natalii Nowak w „Gliniarzach”, w których występuje od przeszło sześciu lat. Widzowie mieli jednak okazję oglądać już o wiele wcześniej. Aktorka w wieku zaledwie 13 lat zadebiutowała na na szklanym ekranie jako Agata w serialu „Tata, a Marcin powiedział”. Choć Ewelina Ruckgaber do dziś jest kojarzona głównie z jej rolą w „Gliniarzach”, to można było ją również zobaczyć w takich serialach jak „Na Wspólnej”, „Pierwsza miłość” czy „Na sygnale”. Trzy lata temu widzowie mieli również okazję oglądać ją w 12. edycji programu „Twoja twarz brzmi znajomo”.