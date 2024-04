„Familiada”. Karol Strasburger pokazał zdjęcie z 1980 roku. Z burzą loków i w rajtuzach było mu do twarzy? Zobacz!

Tak Karol Strasburger z burzą loków i rajtuzach

Karol Strasburger postanowił cofnąć się wspomnieniami do swoich początków. Aktor opublikował zdjęcie z 1980 r., kiedy to wraz grał w spektaklu Mizantrop Moliera w reż. Witolda Zatorskiego.

Karol Strasburger - co o nim wiemy

Karol Strasburger to urodzony 2 lipca 1947 w Warszawie polski aktor teatralny i filmowy oraz prezenter telewizyjny. Od 17 września 1994 prowadzi teleturniej TVP 2 „Familiada”. Jego dorobek filmowy jest imponujący. Po ukończeniu PWST Strasburger został zaangażowany do Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy, którego dyrektorem do 1982 r. był Gustaw Holoubek. W tym teatrze pracował do połowy lat 80. Zagrał m.in. w „Królu Learze” w reż. Jerzego Jarockiego (1977), w „Mordzie w katedrze” (1983), również w reż. Jarockiego, spektaklu „Nocy Listopadowej” (1978) w reż. Macieja Prusa i „Operetce” Witolda Gombrowicza. W latach 70. Strasburger zagrał wiele ról w filmach wschodnioniemieckich i czechosłowackich, zaś w 1976 r. wystąpił w serialu „Polskie drogi” w reżyserii Janusza Morgensterna. To jednak tylko część jego osiągnięć - na przestrzeni trwającej od 50 lat kariery wystąpił w dziesiątkach filmów, seriali oraz niezliczonej ilości spektakli teatralnych.