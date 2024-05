„Gliniarze”. Pamiętacie starszego aspiranta Roberta Barcza? Grający go Maciej Sufa nie przypomina dawnego siebie!

Maciej Sufa był gwiazdą pierwszych sezonów „Gliniarzy”

„Gliniarze” są dziś jednym z najpopularniejszych seriali paradokumentalnych w Polsce. Emisja produkcji opowiadającej o przygodach dzielnych warszawskich policjantów, rozpoczęła się 29 sierpnia 2016 na antenie Polsatu i trwa nieprzerwanie aż do dziś. Dzięki sukcesowi „Gliniarzy”, nieznani szerszej opinii publicznej aktorzy wcielający się w rolę głównych bohaterów, nagle stali się niezwykle rozpoznawalni i zdobyli status telewizyjnych gwiazd. Warto tutaj wspomnieć chociażby o Piotrze Mrozie , zwycięzcy 12. edycji „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” czy Ewelinie Ruckgaber , której wokalne popisy mogliśmy swego czasu oglądać w programie „Twoja twarz brzmi znajomo”.

Dawny gwiazdor „Gliniarzy” nie przypomina dawnego siebie!

Od odejścia Macieja Sufy z „Gliniarzy” minęło już blisko 7 lat. Przez ten czas aktor sporadycznie pojawiał się w innych serialowych produkcjach i filmach, jednak role te nie zdobyły one tyle rozgłosu, co grana przez niego postać Roberta Barcza. A jak dziś wygląda dawny gwiazdor „Gliniarzy”? Możemy się tego dowiedzieć dzięki aktywności aktora w mediach społecznościowych, gdzie co jakiś czas wrzuca swoje zdjęcia. Niektórzy z telewidzów mogą go na nich nie poznać!