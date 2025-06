Gwiazda „Sanatorium miłości” pokochała tatuaże! Widzieliście, jak dziś wygląda Anna z 4. edycji?

Od udziału Anny w 4. edycji randkowego show dla seniorów minęły już ponad 3 lata. Co dziś u niej słychać? Okazuje się, że od jakiegoś czasu kuracjuszka pokochała tatuaże. Po raz pierwszy można było to zauważyć w 2023 roku, kiedy to seniorka bawiła się na jednym z koncertów organizowanych przed TVP. Wówczas na jej ramieniu można było dostrzec kwiecisty wzór z motylem znajdującym się w okolicy obojczyka. Jak się teraz okazuje, to był dopiero początek...