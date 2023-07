Horoskop dla Koziorożców na lato. Czego możesz się spodziewać latem? Redakcja Telemagazynu

Koziorożce będą mieć skłonność do nadmiernego poświęcania się. Kwadratura Saturna ostrzega przed groźbą manipulacji przez kogoś starszego lub na stanowisku. Koziorożce muszą zachować ostrożność, żeby nie zepsuć swoich relacji z bliskimi. CC0

Horoskop na lato dla Koziorożców. Co spotka Cię latem? Zobacz, co przepowiadają gwiazdy dla Twojego znaku zodiaku. Czy czekają Cię rewolucje w miłości, pracy a może gwiazdy zapowiadają spokój i stagnację? Sprawdź horoskop dla Koziorożców na lato, by wiedzieć, czego możesz się spodziewać.