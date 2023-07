Horoskop dla Panien na lato. Co czeka Twój znak zodiaku latem?

Horoskop na lato dla Panien

Jowisz tworzy z patronem Panien przyjazny trygon, jednak niedługo ustawia się do niego w kwadraturze. Panny nie mogą spocząć na laurach, bo los jak zła niania najpierw może dać im prezenty, a potem odebrać. Tymczasem Panny głęboko się przywiązują do tego, co raz dostały i co posiadają. Fatalnie przyjmują straty i krytykę. Nieługo jednak Panny przestaną być takie wrażliwe na swoim punkcie i pogodniej podejdą do życia. W niczym im to nie zaszkodzi, a tylko lepiej wpłynie na zdrowie, zwłaszcza układu pokarmowego.

Co czeka Panny w miłości?

Panny poczują się osamotnione. Być może czeka je jakaś próba, ujawnienie trudnej prawdy czy strata. Poradzą sobie jednak z emocjami.