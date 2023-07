Horoskop dla Strzelców na jesień. Czego możesz się spodziewać jesień?

Co czeka Strzelce w miłości? Nie tylko Strzelcom jest ciężko. Warto dostrzec, że partner jest obciążony pracą i obowiązkami domowymi. Zamiast na niego narzekać, lepiej zastanowić się, jak można mu pomóc i co od niego przejąć. Warto dać swoje wsparcie, a zyskać poprawę relacji.

Strzelce będą musiały się wykazać umiejętnością radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi. Domowy budżet może nie udźwignąć nieprzewidzianych wydatków, a choroba kogoś z najbliższego otoczenia dodatkowo obciąży samopoczucie. Warto pamiętać jednak, że z niemal każdej sytuacji jest jakieś wyjście, które, jeśli tylko da się z siebie wszystko - można znaleźć. Silna osobowość Strzelców może być dla nich w tych trudnych chwilach zarówno zbawieniem, jak i obciążeniem. Na plus działa to, że przeciwności losu nie są w stanie ich złamać, jednak presję zwiększy fakt, że wiele osób będzie na nich liczyć i spodziewać się, że ich działanie przyniesie rozwiązanie wszystkich problemów.

Jeśli ci się to śniło - lepiej uważaj! Znasz znaczenie snów?

Co jeszcze czeka Strzelce jesień?

Do znaku Strzelców wchodzi Księżyc, obdarzając je dobrym humorem, optymizmem i szczyptą brawury. Wszędzie tam, gdzie Strzelce się pojawią, zrobią dobre wrażenie. Kto zresztą nie chce mieć w swoim gronie Strzelców, przyjacielskich i niezdolnych do intryg?