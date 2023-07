Horoskop dla Strzelców na lato. Zobacz, co Cię czeka

Zazwyczaj to najbardziej manipulowani twierdzą, że nikt nimi nie manipuluje.

Co czeka Strzelce w miłości? Strzelcami targają silne namiętności, nie zabraknie ich także w najbliższym czasie. Księżyc utworzy szczęśliwy dla nich sekstyl z Marsem, co znaczy, że Strzelce połączą intuicję z działaniem. Niektóre wyznają miłość, inne zdecydują się na długo odwlekane rozstanie, a tych drugich będzie więcej. Saturn każe żegnać się ze sprawami i rzeczami, które wam już nie służą.

Chęć do działania zostanie zastąpiona przez chęć zaznania świętego spokoju. Nie warto unosić się honorem. Lepiej poczekać. Ratunkiem okaże się ulubiony azyl, który pozwoli naładować baterie i wrócić do codzienności z tarczą, a nie na tarczy.

Czego możesz spodziewać się w pracy? Strzelce będą odcinać kupony od tego, co dotąd osiągnęły, a lista sukcesów jest całkiem pokaźna. Ich pracowitość znów zostanie doceniona, a w kolejce mogą pojawić się kolejne sposobności do pomnożenia majątku. Strzelce z niechęcią zajmują się stroną materialną życia, nie są obrotne ani wyrachowane, dobrze więc, jeśli podejmują decyzje wtedy, gdy sprzyjają im gwiazdy.

Co jeszcze czeka Strzelce latem?

Konwenanse pozostaną z tyłu. Liczyć sę będzie tylko to, co dawno zostało pomyślane. Koniec z intrygami i pułapkami. Komfort psychiczny jednak zakłócać będzie Waga, która dotąd była najlepszym doradcą.