Horoskop dla Wodników na lato. Zobacz, co Cię czeka

W najbliższym czasie wszystkie drobne sprawy pójdą Wodnikom jak po maśle, ale z ważnymi będzie trudniej. Wodniki będą więc musiały wykazać się zdolnościami organizacyjnymi, wytrwałością i lojalnością. Tym razem nie uda się im wycofać przy pierwszym zagrożeniu, jak często maja w zwyczaju. Wzmocni się konserwatyzm Wodników, jeszcze bardziej będą cenić dom i rodzinę. Chciałyby się tam schować przed brutalnym światem. Będą czuć się jak na huśtawce, coś zyskają, żeby szybko stracić. Ale koniec końców poradzą sobie z przeciwnościami. Sprzyjają im wtedy aż trzy planety - Jowisz, Wenus i Mars.

Co czeka Wodniki w miłości?

Wodniki już niedługo będą zadowolone. Najbliższy czas przyniesie flirty i komplementy. To oznacza spełnienie sercowych marzeń.

Podnieś to, co należy do Ciebie.