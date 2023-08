Horoskop na jesień dla Bliźniąt. Sprawdź, co przygotowały dla Ciebie gwiazdy

Horoskop na jesień dla Bliźniąt

To może niezbyt pozytywna przepowiednia, ale... Bliźnięta nie powinny dać się teraz namówić na żadne szaleństwa, spontaniczne wyjścia czy wymagające aktywności. To zdecydowanie nie jest dobry czas na to. Lepiej wykorzystać za to najbliższe dni na zatrzymanie się, uspokojenie myśli, wyciszenie się. To pomoże Bliźniętom nabrać dystansu i dostrzec możliwości i perspektywy. To z kolei znacznie ułatwi im życie w nadchodzącym czasie.

Co czeka Bliźnięta w miłości?

Horoskop dla Bliźniąt mówi o rozczarowaniu miłosnym. Co ciekawe, niekoniecznie muszą to być wielkie zawody miłosne. Najprawdopodobniej Bliźnięta zrozumieją, czym jest rutyna w związku. Zrozumieją, że pierwsze emocje szybko się ulatniają.