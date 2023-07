Horoskop na jesień dla Lwów. Co czeka Twój znak zodiaku jesień?

Horoskop na jesień dla Lwów

W najbliższym czasie natrafi się okazja do zemsty na osobie, która mocno zaszła Lwom za skórę. Osoby spod tego znaku zodiaku długo potrafią pamiętać o doznanych krzywdach, aby później rozkoszować się "chłodną zemstą". Lwy, pamiętajcie tylko o jednym - nie czyń drugiemu, co Tobie nie miłe, chęć odpłacenia pięknym za nadobne może się na Was odbić i spowodować negatywne konsekwencje.

Co czeka Lwy w miłości?

Miłość rozkwitnie, ale tylko pod jednym warunkiem – jeśli się o nią odpowiednio stara. Trzeba pójść na kompromis i wspierać swojego partnera jak najlepiej.