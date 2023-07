Horoskop na jesień dla Ryb. Czego możesz się spodziewać jesień?

Horoskop na jesień dla Ryb

Ryby czeka czas nostalgii. Być może będą rozpamiętywać nadmiernie kwestie, które nie powinny zaprzątać głowy. Podsumowania są ważne, ale nie powinny hamować przed rozwojem. Lepiej przeanalizować, co w ostatnim czasie Ryby zrobiły złego, co było dla nich niekorzystne. Ale niech nie katują się nadmiernie. Każdy człowiek popełnia błędy. Na szczęście zawsze można poprawić swoją sytuację.

Co czeka Ryby w miłości?

Udany związek to związek, który opiera się na czerpaniu satysfakcji i bezpieczeństwie. Jeśli któraś z tych płaszczyzn jest zaniedbana, związek zacznie się chwiać. Niepewny związek to związek chory, który łatwo może ulec rozpadowi.