Horoskop na lato dla Bliźniąt. Co może Cię spotkać latem?

Czego możesz spodziewać się w pracy? Bliźnięta często ujawniają talenty dyplomatyczne. Przyczynią się do załagodzenia konfliktu w pracy, ugaszą pożar, który od dłuższego czasu nabierał na sile. Zostaną za to docenione przez swoich przełożonych. Niewykluczona nagroda lub podwyżka. Pochwały, które usłyszą pod swoim adresem spowodują, że Bliźnięta jeszcze bardziej nabiorą wiatru w żagle. Bliźnięta będą odcinać kupony od tego, co dotąd osiągnęły. Jednak na wymarzony urlop i nowe gadżety trzeba sobie zapracować.

Co jeszcze czeka Bliźnięta latem?

Bliźnięta mogą bez żalu podjąć ważne decyzje o zakończeniu jakiegoś wątku w swoim życiu. Odetną się od tego, co ich męczy, bez względu na to, czy to się komuś podoba.