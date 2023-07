Horoskop roczny dla Panien na 2023. Zobacz, jakie przepowiednie zostały zapisane dla Ciebie w gwiazdach

Co czeka Panny w 2023 według gwiazd?

Najbliższy czas zacznie się dla Panien ostro, bez hamowania na zakręcie. Wyraźnie mają czegoś dość. Ich skłonność do ryzyka niebezpiecznie wzrośnie. Panny staną się jeszcze bardziej nerwowe i skłonne do konfrontacji. W życiu Panien będzie dziać się coś naprawdę ważnego, z korzeniami w przeszłości. Panny zajmą głowę nowymi problemami. Zalecana jest ostrożność, impulsywne działania mogą przynieść szkody. To niepokojący układ, nie opłaca się działać bezpośrednio i otwarcie, jak to Panny mają w zwyczaju. Panny powinny postawić na przeczekanie i nie będą atakować pierwsze, chociaż warto uważnie obserwować ruchy przeciwnika. Gwiazdy odradzają również wprowadzanie zmian w życiu Panien, bo ich aspekty nie są im przychylne.

Samokrytycyzm jest trudny, ale w dłuższej perspektywie przynosi ulgę.

Horoskop na rok 2023 - co gwiazdy przygotowały dla Panien w miłości?

Wejście Księżyca do znaku Panien zapowiada szczęście w miłości. Gdy w dodatku Wenus utworzy trygon z Jowiszem, Panny mogą spodziewać się prezentów od losu. Księżyc w trygonie z Wenus wzmocni ich uczucia, chociaż także kapryśność. Mimo fochów Panny komuś poważnie zawrócą w głowie.