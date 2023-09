Horoskop roczny na 2023 dla Panien. Jaką przyszłość przygotowały dla Ciebie gwiazdy?

Czego mogą się spodziewać Panny w 2023 roku według horoskopu?

Najbliższy czas zacznie się dla Panien ostro, bez hamowania na zakręcie. Wyraźnie mają czegoś dość. Ich skłonność do ryzyka niebezpiecznie wzrośnie. Panny staną się jeszcze bardziej nerwowe i skłonne do konfrontacji. W życiu Panien będzie dziać się coś naprawdę ważnego, z korzeniami w przeszłości. Panny zajmą głowę nowymi problemami. Zalecana jest ostrożność, impulsywne działania mogą przynieść szkody. To niepokojący układ, nie opłaca się działać bezpośrednio i otwarcie, jak to Panny mają w zwyczaju. Panny powinny postawić na przeczekanie i nie będą atakować pierwsze, chociaż warto uważnie obserwować ruchy przeciwnika. Gwiazdy odradzają również wprowadzanie zmian w życiu Panien, bo ich aspekty nie są im przychylne.