Horoskop roczny na 2023 dla Ryb. Sprawdź, co gwiazdy przygotowały dla twojego znaku zodiaku

Horoskop na rok 2023 - co gwiazdy przygotowały dla Ryb w miłości?

Co może się wydarzyć w życiu Ryb w 2023 roku według gwiazd?

Co może się wydarzyć w życiu Ryb w 2023 roku według gwiazd?

Wykorzystywanie ludzi musi się kiedyś zemścić. Wtedy, gdy inni próbują iść swoją drogą dzięki swojej pomysłowości, Ty próbujesz oszukiwać. Kiedyś będziesz musiał za to zapłacić – zastanów się, czy ewentualny koszt, który poniesiesz, nie będzie zbyt duży. Nagroda za samodzielne rozwikłanie problemu trwa znacznie dłużej.

Horoskop na rok 2023 - co gwiazdy przygotowały dla Ryb w miłości?

Jeśli Ryby planują jakieś zmiany w najbliższym czasie, mają wolną drogę. Ich patronka w sekstylu do niezależnego i zmiennego Urana zapewnia im wsparcie. To dobry czas na oświadczyny czy ujawnienie swoich uczuć, słowem na podryw lub rozmiękczenie serca szefa. Ryby zresztą będą mieć w najbliższym czasie powodzenie. Księżyc w trygonie do Wenus zapowiada, że nie popełnią błędu w swoich wyborach.