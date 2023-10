Horoskop zdrowotny dla Koziorożców na listopad. Co przewidują gwiazdy w obszarze zdrowia?

Co przewiduje horoskop zdrowotny na listopad dla Koziorożców?

Czego mogą się jeszcze spodziewać Koziorożce w miłości i nie tylko w listopadzie według horoskopu?

Koziorożce będą musiały odrobić zadanie z empatii. Osoby spod tego znaku zodiaku czeka niełatwy czas na polu relacji i życia uczuciowego. To jednak od ich postawy będzie zależeć to, czy wyjdą z niego obronną ręką. Koziorożce mogą czuć się osaczone przez nadmierne oczekiwania innych wobec nich. Pojawi się także poczucie niesprawiedliwości. Koziorożce mogą mieć też wrażenie, że bliscy oraz współpracownicy traktują je w sposób instrumentalny. By wyjść z impasu, konieczne będzie wyjście poza swoją perspektywę i próba postawienia się na miejscu innych osób. Spojrzenie na sytuację ich oczyma, da Koziorożcom nową ocenę sytuacji i skłoni do rewizji swojego dotychczasowego postępowania. To zaś zaowocuje o wiele spokojniejszym czasem, w którym relacje z innymi ludźmi będą źródłem radości, zamiast frustracji.