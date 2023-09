Horoskop zdrowotny dla Lwów na październik. Czy musisz obserwować swoje zdrowie w najbliższym czasie?

Lwy są wytrzymałe, długowieczne i dostają od natury sporo sił fizycznych. Gwiazdy zapomniały jednak chyba o odporności psychicznej, bo Lwy są depresyjne, nieufne i pełne obaw, co jednak starannie ukrywają. Męczy je lęk o przyszłość i brak wiary we własną wartość.

Co jeszcze czeka Lwy w październiku według gwiazd w miłości i nie tylko?

Lwy powinny być czujne i mieć oczy szeroko otwarte - zarówno szanse, jak i zagrożenia przyjdą z najmniej oczekiwanej strony. Samotne Lwy, jeśli nie przegapią otrzymywanych sygnałów, mogą spotkać na swojej drodze osobę, która wniesie do ich życia powiew świeżości, a także wypełni lukę samotności. Będzie to również dobry moment dla Lwów na przeanalizowanie i spisanie tego, co chcą osiągnąć w najbliższym czasie - na polu zawodowym, prywatnym, ale także jeśli chodzi o doskonalenie swoich umiejętności i rozwijanie pasji. Najbliższe dni nadadzą się do dbania o swoje hobby lub znalezienie zupełnie nowej zajawki.

Horoskop dla Lwów wspomina o otwarciu się na miłość. Czasami przychodzi w najmniej spodziewanym momencie.