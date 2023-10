Horoskop zdrowotny dla Panien na listopad. Zobacz, co przygotowały dla gwiazdy dla Twojego znaku zodiaku

Co gwiazdy przygotowały jeszcze dla Panien na listopad w miłości i życiu?

Co przewiduje zdrowotny horoskop na listopad dla Panien?

Panny będą mieć teraz tendencję do wyolbrzymiania. Możecie się stresować poważnymi chorobami, które wcale wam nie grożą. Zamiast się niepotrzebnie stresować wybierzcie się do lekarza i zróbcie podstawowe badania.

Panny będą mieć mniej czasu na życie towarzyskie i przyjemności. Panny ujawnią takie miłe cechy jak pogoda ducha, zmysł artystyczny i poczucie taktu, ale również wady, w tym lenistwo, próżność i brak konsekwencji. Wenus znajdzie się w opozycji do Neptuna, co oznacza, że Panny mogą zmarnować swoje szanse. Mają dużo talentu, ale brakuje im cierpliwości do wytrwałej pracy. W tym okresie mogą być przyłapane na lekceważeniu swoich obowiązków. Dobrą opinię łatwo stracić, odbudować wiarygodność jest o wiele trudniej.