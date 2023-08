Horoskop zdrowotny dla Ryb na wrzesień. Czy musisz obserwować swoje zdrowie w najbliższym czasie?

Czego mogą się jeszcze spodziewać Ryby w miłości i nie tylkowe wrześniu według horoskopu?

Ryby nie będą w najbliższym czasie pieszczoszkami gwiazd. Kwadratury Jowisza, Saturna i Plutona to nie przelewki. Każdy taki układ niesie inne zagrożenie; z Jowiszem zabiera niezasłużone szczęście, z Saturnem ujawnia to, co chce się ukryć, a z Plutonem przynosi egocentryzm. Taka konfiguracja ostrzega też przed zawiścią. Ryby muszą unikać obnoszenia się z majątkiem i sukcesami, żeby nie wywołać demonów.

Zodiakalne Ryby wyróżniają się tym, że mają bardzo praktyczne podejście do życia, ważna jest dla nich dyscyplina. Tym samym są często zbyt wymagające - również dla drugiej połówki. W życiu miłosnym, Ryby często sprawiają wrażenie pozbawionych uczuć. Do związku podchodzą pragmatycznie, nie należą do osób, które już od pierwszego momentu są wylewne i romantyczne.