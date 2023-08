Ida Nowakowska Herndon - nowe zdjęcia na Instagramie. Sprawdzamy profil

W 2017 r. wygrała Ogólnopolski Konkurs Tańca w Gdańsku w kategorii tańca współczesnego. Uczestniczyła w programie "You Can Dance - Po prostu tańcz". W 2009 r. zdobyła trzecie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Tańca w Gdańsku. Zdobyła Puchar Polski w Disco Dance. Zajęła także pierwsze miejsce w Międzynarodowych Zawodach Tap Dance. Wygrała również pierwszą nagrodę na festiwalu baletowym "Złote Pointy" w Szczecinie.

Występowała w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie. Była także aktorką i tancerką w stołecznym teatrze Janusza Józefowicza Studio Buffo.Tańczyła w Nowym Jorku w Metropolitan Opera. Zagrała główną rolę w musicalu Reel to Real. Zagrała w filmie "Out of Reach" u boku Stevena Seagala.

W 2008 r. rozpoczęła karierę telewizyjną. Została prowadzącą programu "Przymierzalnia". Była jurorką w programach: "The World`s Best" oraz w IX edycji "You Can Dance - po prostu tańcz". W 2018 r. podjęła współpracę z Telewizją Polską. Tam zaczęła od współprowadzenia programu "Bake Off Junior" i Sylwestra Marzeń z Dwójką. W 2019 r. została jurorką w programie "Dane Dance Dance", a także współprowadzącą w "Pytaniu na Śniadanie" i "The Voice Kids".

Współprowadziła 17. i 18. finał Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Dwukrotnie współprowadziła wakacyjną trasę koncertową TVP2. W 2020 r. została prowadzącą programów: "Ameryka da się lubić" i "Virtuosos V4+. Gramy w tym samym języku". W "Trenuj z TVP Kobieta" w kilku odcinkach przedstawiała ćwiczenia dla kobiet w ciąży. Została również gospodynią programu Telewizji Polskiej "You Can Dance - Nowa generacja". W 2021 r. wyemitowano jej nowy autorski program "Od niemowlaka do przedszkolaka".