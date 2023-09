Imieniny Adama 8.09. Wierszyki z okazji imienin dla Adama

Adam to mężczyzna, który zawsze trzyma się zasad. Jest zdyscyplinowany i bardzo poważny. Posiada konserwatywne poglądy. Powierzone zadania zawsze wykonuje skrupulatnie. Można na nim polegać, chociaż zwykle ciężko się z nim dogadać. Adam nie potrafi uwodzić kobiet. Chociaż jest mężczyzną idealnym do życia rodzinnego. Bardzo czuły i kochający. Chociaż również bardzo despotyczny. Warto jednak się do niego przekonać, gdyż jego partnerce niczego u jego boku nie zabraknie. Adam to tradycjonalista, który trzyma się zasad, więc jest również bardzo wierny. Adam potrzebuje stałego zapewniania o miłości. Zmiękczają go pochlebstwa i pochwały. Adam wybiera zawody, które nastawione są na konkretne cele i dające pewną niezależność. Cokolwiek robi stara się pokazać, że jest najlepszym fachowcem. Poprzez swój upór i zaangażowanie często osiąga sukcesy.

Wierszyki na imieniny Adama

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Adamowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęścia i bardzo długich lat.